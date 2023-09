Ursa Amarena, viral nas redes sociais, é morta a tiros na Itália

O autor foi identificado, levado aos Carabineiros e interrogado em delegacia.

Segundo as primeiras informações, ele teria dito que atirou por medo e sem intenção de matar, porque encontrou a ursa em sua propriedade e cometeu "um ato impulsivo, instintivo".

Ele será processado pelo Ministério Público por crime de crueldade ou morte desnecessária de animais, que tem pena de quatro meses a dois anos de reclusão, e teve a arma apreendida.

"As apurações sobre a dinâmica dos fatos estão em andamento, e a equipe está empenhada em buscar os dois filhotes da ursa para avaliar os próximos passos", disse o Parque em comunicado.

Mais de 100 homens estão buscando os animais com o auxílio de drones.

As aparições mais recentes de Amarena, que fizeram sucesso nas redes, haviam sido justamente com seus filhotes. As imagens eram consideradas um símbolo de integração entre cidadãos e fauna.