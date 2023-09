Vilarejo na Sardenha cria programa para atrair nômades digitais

OLLOLAI, 1 SET (ANSA) - Um pequeno vilarejo no coração da Sardenha profunda anunciou uma nova medida para combater o despovoamento crônico: um programa para atrair nômades digitais do mundo todo.

Ollolai, bela e quase impenetrável cidade com cerca de 1,2 mil habitantes de Barbagia, no centro da ilha da Sardenha, anunciou o projeto "Trabalhe desde Ollolai" em conjunto com um grupo cultural local.