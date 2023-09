Zelensky afirma não ter dúvida sobre apoio da Itália em guerra

As declarações foram dadas durante participação por videochamada no Fórum Ambrosetti, conferência econômica internacional realizada anualmente em Cernobbio, no entorno do Lago de Como, no norte da Itália.

"Queremos agradecer a Itália pelo apoio político que nos deu, e também à União Europeia por ter apoiado a nossa candidatura e os esforços para garantir a segurança de nosso país. Estou certo de que esse é o momento de decisões fortes pela nossa segurança e pela Europa", concluiu Zelensky.

Uma pesquisa realizada após o discurso do presidente ucraniano mostrou que 46% dos participantes do Fórum, representantes da comunidade de negócios, sofreram impactos negativos do conflito.

Além disso, 34% afirmaram que o conflito não teve impacto significativo, e 10% registraram melhora nos negócios. (ANSA).

