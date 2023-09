MONZA, 2 SET (ANSA) - O piloto Carlos Sainz, da Ferrari, foi o mais rápido no treino classificatório neste sábado (2), no circuito de Monza, e largará na pole position no Grande Prêmio da Itália, que acontecerá neste domingo (3).

O atual campeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, ficou em segundo, seguido do monegasco Charles Leclerc, também da Ferrari. (ANSA).