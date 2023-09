Alvo de polêmica, filme com Bradley Cooper é exibido em Veneza

VENEZA, 2 SET (ANSA) - O filme "Maestro", uma cinebiografia do compositor Leonard Bernstein, foi apresentado neste sábado (2) no Festival de Cinema de Veneza em meio a uma polêmica pela caracterização do ator e diretor norte-americano Bradley Cooper.

Na produção, Cooper aparece com uma prótese no nariz para ficar mais parecido com Bernstein, provocando críticas por estar pesadamente maquiado para ficar com "cara de judeu".