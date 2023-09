Campanha faz apelo em prol do ambiente para fãs de F1 em Monza

ROMA, 2 SET (ANSA) - Uma campanha promovida pela Sky em Monza, por ocasião do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, está buscando incentivar os fãs da corrida a reduzirem seu impacto ambiental durante o trajeto para chegar até o autódromo.

Batizada de "Sky Zero", a iniciativa pretende aumentar a sensibilização para o impacto que a crise climática tem no esporte e incentivar os adeptos a utilizarem transportes com baixo teor de carbono, sempre que possível, e a chegarem à pista de corrida de uma forma eco-sustentável, como por meio de caminhada, bicicleta ou compartilhamento de transporte.