Míssil francês causou desastre de Ustica, diz ex-premiê italiano

A premiê da Itália pediu ainda que, se Amato possui elementos, além de deduções, que permitam retroceder (e reavaliar) as conclusões a que chegaram o poder judicial e o parlamento", disponibilize-os "para que o governo possa dar quaisquer passos possíveis resultantes deles".

Além disso, Meloni explicou que não foram confidenciais quaisquer documentos relativos ao desastre de Ustica decorrentes de investigações criminais e do trabalho das comissões parlamentares de inquérito.

O governo francês, por sua vez, rebateu dizendo que já forneceu à Itália todas as informações que tinha sobre a "tragédia", "sobretudo no âmbito das investigações conduzidas pelo poder judiciário italiano, e garantiu que irá colaborar novamente com Roma, se solicitado. "Estamos obviamente disponíveis para trabalhar com a Itália se ela nos solicitar", afirmou.

No último dia 27 de junho, a Itália celebrou os 43 anos do "Desastre de Ustica" e promoveu uma série de apresentações teatrais e concertos de música clássica em homenagem aos mortos.

Autoridades locais pediram "uma última verdade" sobre os "perpetradores e responsáveis materiais" do acidente.

Em 2013, a Corte de Cassação da Itália considerou "consagrada" a tese de que um míssil foi o responsável pela queda da aeronave, quando ela sobrevoava a cidade de Ustica.