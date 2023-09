Na Mongólia, Papa deseja que 'nuvens negras da guerra passem'

"Que as nuvens negras da guerra passem, que sejam varridas pela vontade firme de uma fraternidade universal em que as tensões sejam resolvidas com base no encontro e no diálogo, e os direitos fundamentais sejam garantidos a todos", pediu ele, implorando por um trabalho em conjunto para "construir um futuro de paz".

Depois de se encontrar com o presidente do país asiático, Ukhnaagiin Khürelsükh, e outras autoridades, Francisco destacou como a Mongólia se abriu, especialmente nas últimas décadas, aos grandes desafios globais do desenvolvimento e da democracia.

Segundo ele, hoje a Mongólia, de fato, com "uma ampla rede de relações diplomáticas, a sua adesão ativa às Nações Unidas, o seu compromisso com os direitos humanos e a paz, desempenha um papel significativo no coração do grande continente asiático e no cenário internacional".

Francisco chegou à Mongólia na última sexta-feira (1º) para visitar uma população majoritariamente budista, com menos de 50 mil cristãos, incluindo católicos, protestantes e ortodoxos.

Em seu discurso no Palácio presidencial, o argentino lembrou que sua viagem à Mongólia coincide com o 860º aniversário do nascimento de Genghis Khan.

"Durante séculos, abraçar terras distantes e muito diferentes demonstrou a excepcional capacidade dos vossos antepassados para reconhecer o melhor dos povos que constituíam o imenso território imperial e colocá-los ao serviço do desenvolvimento comum", afirmou o Papa, recordando o grande império Mongol.