Produtores de vinhos da Itália marcam presença em feira no RS

Para Fiore, a participação na Wine South America é estratégica, pois permite acesso aos mercados do sul do Brasil e países limítrofes, onde o consumo per capita de vinho é mais do que o dobro da média nacional e, consequentemente, a predisposição ao consumo de produtos de melhor qualidade, como os oferecidos pelos italianos, é maior.

"Embora o consumo de vinho no sul do país concentre-se mais em produtos locais, o consumidor da região já está preparado e, se estimulado, tende a migrar parcialmente para um patamar onde os italianos competem", afirma o executivo italiano.

Além disso, de acordo com Fiore, "o evento também traz para Bento Gonçalves alguns dos principais compradores de outros estados do Brasil e de outros países da região, completando o espectro de visitantes qualificados que visitam a feira".

Masterclasses - Durante a Wine South America 2023 também estão previstas duas masterclasses exclusivas, organizadas para promover um pouco mais sobre a milenar tradição vitivinícola italiana.

A primeira será realizada no dia 13 de setembro, das 14h às 15h30 (horário local), por Manoel Beato, especialista em vinhos mais premiado do Brasil e sommelier executivo do Grupo Fasano desde 1992. Já a segunda acontecerá em 14 de setembro, das 14h às 15h30 (horário local), e será apresentada por Suzana Barelli, colunista de vinhos do caderno Paladar, do Estadão, e jornalista de vinhos da plataforma de notícias NeoFeed.

As inscrições devem ser feitas no site oficial (https://italianwines.com.br/masterclass-wsa/, mas é necessário estar credenciado no evento para participar. (ANSA).