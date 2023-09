Sainz supera Verstappen e coloca Ferrari na pole no GP da Itália

MONZA, 2 SET (ANSA) - O piloto Carlos Sainz foi o mais rápido no treino classificatório neste sábado (2), no circuito de Monza, e garantiu a Ferrari na pole position no Grande Prêmio da Itália deste domingo (3).

Esta é quarta pole position da carreira de Sainz e a primeira neste ano. Antes, o espanhol largou na primeira posição na Inglaterra, Bélgica e nos Estados Unidos, em 2022. "Me digam que [a pole] é nossa. Me digam que é nossa! Vamos!", declarou ele ainda pelo rádio.