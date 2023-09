++ Acidente no início de MotoGP provoca temor por Bagnaia ++

ROMA, 3 SET (ANSA) - Um acidente em cadeia no início do Grande Prêmio da Catalunha de MotoGP com o campeão mundial Francesco Bagnaia provocou temor por seu estado em decorrência de uma queda assustadora.

Após as primeiras curvas, o piloto da Ducati perdeu o controle da moto e acabou voando pelos ares e caindo no chão entre as motos que vinham atrás dele. Após a largada, Enea Bastianini foi para fora e escorregou arrastando Álex MArquez, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi para o chão. (ANSA).