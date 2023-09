++ 'Bagnaia está consciente', diz médico do MotoGP ++

ROMA, 3 SET (ANSA) - O piloto italiano Francesco Bagnaia está "consciente e menos grave do que o esperado", após perder o controle de sua Ducati e ser atropelado no início do Grande Prêmio de MotoGP da Catalunha neste domingo (3).

"Ele está consciente e menos grave do que o esperado", afirmou o diretor médico do campeonato de MotoGP, Angel Charte, segundo noticiou a Skysport. "Agora é necessário fazer um raio X no hospital para verificar se há alguma fratura", acrescentou.