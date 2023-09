Ator italiano acusa produção de'Ferrari' de apropriação cultural

"Há uma questão de apropriação cultural", disse Favino.

"Você não entende por que, eu não, mas atores deste nível não estão envolvidos neste tipo de filme", acrescentou ele, referindo-se aos seus colegas de elenco de Adagio, Toni Servillo, Adriano Giannini e Valerio Mastandrea.

Favino ressaltou ainda que, "em vez disso, os papéis são atribuídos a atores estrangeiros distantes dos verdadeiros protagonistas da história, a começar pelos sotaques exóticos".

"Se um cubano não pode interpretar um mexicano, por que um americano pode interpretar um italiano? Isso só acontece conosco. Em outra época (Vittorio) Gassman teria jogado na Ferrari. Agora, por outro lado, o Driver faz isso e ninguém fala nada", acrescentou.

O ator italiano reforçou que isso "parece uma atitude de desprezo pelo sistema italiano" e também criticou a escalação de atores não italianos para "Casa Gucci", de Ridley Scott, que teve Driver e a cantora Lady Gaga como protagonistas. "Você não sabia que os Gucci tinham sotaque de Nova Jersey?", ironizou.

Por sua vez, Andrea Iervolino, CEO do Grupo ILBE e produtor do filme "Ferrari", rebateu as críticas de Favino. "Caro Favino, ao contrário da época de Gassman, o cinema italiano não criou um sistema estelar reconhecível em todo o mundo nos últimos 30 anos", afirmou.