Bagnaia sofreu contusões e Bastianini será operado, diz Ducati

Já Bastianini terá que ser submetido a um procedimento cirúrgico por ter sofrido fraturas no tornozelo e na mão esquerda nos próximos dias.

"Bastianini sofreu uma fratura não deslocada do maléolo medial do tornozelo esquerdo e uma fratura no segundo metacarpo da mão esquerda. Tanto a mão quanto o tornozelo foram imobilizados para permitir que ele viaje para a Itália esta noite", acrescenta a nota. (ANSA).

