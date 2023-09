BRUXELAS, 3 SET (ANSA) - A Holanda venceu a Itália por 3 sets a 0, neste domingo (3), em Bruxelas, na disputa do terceiro lugar do Campeonato Europeu de vôlei feminino.

Com a derrota, com parciais 25-23, 28-26, 25-20, a seleção italiana ficou na quarta posição do torneio.