Na Mongólia, Papa convida chineses a serem 'bons cidadãos'

"Desejo a todo o povo o melhor, siga em frente, progrida sempre.

E desejo que os católicos chineses sejam bons cristãos e bons cidadãos", declarou o argentino.

De mãos dadas com os dois bispos, o Papa reforçou o gesto de saudação ao povo chinês, acompanhado de uma salva de palmas dos cerca de 2 mil participantes reunidos na Arena Estepe, entre eles membros da comunidade católica na China.

O apelo é feito após Francisco enviar um telegrama de "boas felicitações" ao presidente da China, Xi Jinping, e ao povo chinês durante a passagem pelo espaço aéreo do país.

Em resposta, Pequim disse que desejava "reforçar a confiança mútua" com o Vaticano e que as palavras do Papa "refletiam amizade e boa vontade".

No entanto, o governo chinês proibiu bispos católicos de viajarem à Mongólia para acompanhar a visita de Francisco ao país, com exceção de prelados de Hong Kong e Macau, onde a Igreja atua com mais liberdade.