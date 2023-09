Papa alerta que fundamentalismos religiosos comprometem paz

Além disso, explicou que "as religiões são chamadas a oferecer ao mundo esta harmonia, que o progresso técnico por si só não pode dar porque, visando a dimensão terrena, horizontal do homem, corre o risco de esquecer o céu para o qual fomos feitos".

Francisco apelou aos líderes políticos para que se inspirem na religião e escolham "o caminho do encontro e do diálogo" "O fato de estarmos juntos no mesmo lugar já é uma mensagem: as tradições religiosas, na sua originalidade e diversidade, representam um formidável potencial de bem ao serviço da sociedade, e o diálogo com os outros contribuiria de forma decisiva para o fim dos conflitos que continuam a causar sofrimento a tantos povos", enfatizou.

Para ele, "se os líderes das nações escolhessem o caminho do encontro e do diálogo com os outros, dariam uma contribuição decisiva para pôr fim aos conflitos que continuam a fazer sofrer tantos povos".

Ao lado de monges budistas, xamãs mongóis, islâmicos, judeus e um padre ortodoxo russo, o Papa citou frases de Buda e Gandhi.

Ele destacou que, "quando nos encontramos, comprometemo-nos a partilhar o grande bem que recebemos, para enriquecer uma humanidade que no seu caminho está muitas vezes desorientada por buscas míopes de lucro e bem-estar".

Hoje, Jorge Bergoglio também tornou-se o primeiro Papa a presidir uma missa no território mongol, perante a uma pequena comunidade católica local, e apresentou a fé cristã como resposta para a "sede" de felicidade.