Armani faz desfile em Veneza com Sophia Loren entre convidados

VENEZA, 4 SET (ANSA) - O estilista italiano Giorgio Armani promoveu no último fim de semana, na "Sereníssima", o espetáculo "One Night Only", que coincidiu com a 80ª edição do Festival de Cinema de Veneza e reuniu diversos convidados especiais, como a atriz italiana Sophia Loren.

O desfile inspirado no cinema levou às passarelas a coleção Armani Prive, com uma seleção de looks de Alta Costura, incluindo vestidos inspirados em Veneza e peças com estampa de arlequim, lantejoulas e com cores brilhantes.