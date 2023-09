Buffon quer rever uma Itália que volte a emocionar

"Estar aqui me faz um homem feliz, tentarei sempre ser eu mesmo. Eu gostaria de voltar a ver uma Azzurra generosa e capaz de me emocionar novamente", disse Buffon.

O ex-atleta, que assumiu o cargo que ficou vago após a morte de Gianluca Vialli em janeiro, elogiou a contratação de Luciano Spalletti e opinou que a saída de Roberto Mancini foi "inesperada".

"Nos últimos dias, ouvi conversas sobre conceitos, valores e emoções que são essenciais se você quer atingir um objetivo.

Acho que a Itália encontrou o homem certo na hora certa", afirmou o ex-goleiro sobre a chegada de Spalletti.

Buffon aceitou o cargo quando a Azzurra ainda era liderada por Mancini, mas o treinador deixou o comando inesperadamente para assumir a seleção da Arábia Saudita.

Eleito melhor goleiro do mundo em 2017, Buffon foi providencial no triunfo da Itália na Copa de 2006, além de ser considerado por muitos como o melhor arqueiro da história do futebol.