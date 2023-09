Caminho para deficientes visuais é inaugurado em Cinque Terre

"Nos últimos anos, precisamente por impulso do projeto 'Caminhos para Todos' do Clube Alpino Italiano (CAI) e com a colaboração do município de La Spezia, foram identificados e progressivamente adaptados e requalificados todos aqueles percursos íngremes a uma utilização cada vez mais ampla tanto para pessoas com deficiência como para atividades de reabilitação de dependências ou patologias", explicou Donatella Bianchi, presidente do Parco Nacional de Cinque Terre.

Além do novo percurso, também foi lançado o livro "Caminhos adaptados na província de La Spezia", um guia sobre itinerários que podem ser feitos por deficientes e que foram elaborados pelo CAI La Spezia, pioneiro na utilização da "Jolette", uma cadeira de rodas que pode ser usada em caminhos de montanha.

O objetivo é facilitar a visitação de deficientes visuais em um dos principais pontos turísticos da Itália, tendo em vista que a província de La Spezia conta com uma rede de percursos muito extensa: só em Cinque Terre existem cerca de 120km de rotas praticáveis, enquanto a Alta Via del Golfo, de Porto Venere a Bocca di Magra, circunda a cidade por cerca de 50km.

A região de Cinque Terre já é bem conhecida por causa da famosa "Via dell'Amore", caminho de quase um quilômetro de extensão que ganhou fama romântica porque na época em que foi construído, meados de 1920, servia de esconderijo para jovens apaixonados.

(ANSA).