Carlos Sainz é assaltado em Milão e persegue bandidos

O piloto, no entanto, começou a perseguir os bandidos no carro de seu empresário. Em determinado momento, Sainz deixou o automóvel e, com a ajuda de dois pedestres, conseguiu bloquear um dos assaltantes.

O segundo foi pego pelo empresário do piloto, enquanto o terceiro acabou detido por outro membro da equipe do ferrarista, com a ajuda de pedestres.

Os bandidos - três marroquinos de 18, 19 e 20 anos de idade -foram levados para uma delegacia e passarão por audiência de custódia nesta segunda-feira (4).

O relógio foi restituído a Sainz, que horas antes levara a torcida italiana à loucura com o terceiro lugar no GP de Monza, após batalhas acirradas com Max Verstappen, Sergio Pérez e seu companheiro Charles Leclerc.

Já o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, de centro-esquerda, disse que o mundo inteiro tem problema de insegurança, mas prometeu reforçar a proteção na cidade. "Qualquer coisa que acontece em Milão é enfatizada à enésima potência. Apesar disso, temos trabalho a fazer", declarou. (ANSA).