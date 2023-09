Chanceler alemão aparece com tampão no olho e gera memes

BERLIM, 4 SET (ANSA) - O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, publicou nesta segunda-feira (4), em seu perfil na rede social X, antigo Twitter, uma foto na qual aparece com um tampão no olho e com alguns ferimentos visíveis no rosto e provocou uma série de memes.

"Estou ansioso para ver os memes", brincou Scholz. "Parece pior do que é", conclui na publicação, que, de fato, gerou diversas piadas, incluindo comparações com um pirata.