Com preço alto do limão, ministro do Peru sugere evitar ceviche

LIMA, 4 SET (ANSA) - Com uma disparada dos preços do limão nos últimos dias no Peru, o ministro da Economia do país, Alex Contreras, sugeriu que as famílias substituam o ceviche - receita típica à base de peixe cru marinado em suco de limão - por um "bom refogado de frango".

"Como consumidores, não deveríamos jogar o jogo dos especuladores. É bom exercer nossa soberania. Por exemplo, se eu quisesse preparar um ceviche essa semana, substituiria por um frango refogado", disse o ministro a um programa de televisão local.