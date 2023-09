Documentário sobre comunidade amazônica estreia em Veneza

Clark conseguiu criar na Amazônia, mais de duas décadas antes, uma vila no Xixuaú, que via como um modelo de sociedade utópica baseado no equilíbrio perfeito entre natureza e tecnologia, com ajuda de uma comunidade de "caboclos", que transformou em guardiões da floresta.

Também buscou torná-los financeiramente autônomos, através do trabalho com o ecoturismo.

O sonho da comunidade na floresta começou a desabar, mas Clark nunca desistiu de lutar, inclusive através do show da banda britânica.

"Ele falava do sonho do Pink Floyd ao vivo até às filhas, quando nasceram. Era uma de suas tantas ideias, a que acompanhei porque permitia contar também determinadas contradições. É um forte símbolo de um modo de ser idealista, mas ele também era concreto, realidade que fica clara pelo fato de ter obtido o reconhecimento da reserva", disse o diretor.

No filme, com uma extraordinária trilha sonora de Vincenzo Gangi e Masmas que homenageia o Pink Floyd, acompanhamos Clark em suas tentativas de superar o maior obstáculo ao show: as más relações entre Gilmour e o vocalista Roger Waters.

"Chris era um grande artista no fundo, um performer. Lutar pelo show era um modo de atrair atenção para a floresta amazônica. Como todo grande artista, também me usou para contar essa história em que gostaria de acreditar. É um jogo de espelhos", disse o cineasta.