Em Veneza, Woody Allen não descarta fazer novo filme

Cineasta entre os mais celebrados da história da sétima arte, Allen passou a ter dificuldades para fazer seus filmes após as acusações de ter abusado de sua filha Dylan quando ela era pequena, denúncias que o diretor sempre negou com veemência.

"Anos atrás eu disse que deveria ser um modelo para o movimento Me Too. E é verdade. Sempre tive belos papéis para mulheres, sempre as paguei como pagava os homens, trabalhei com centenas de atrizes, e nunca houve uma que reclamasse de mim", disse.

"Coup de Chance" - ou "Golpe de Sorte", em português - não concorre ao Leão de Ouro, mas é um dos filmes mais aguardados no Festival de Veneza, que termina no próximo fim de semana. Assim como "Match Point", o longa aborda a importância do acaso na vida e é estrelado por Lou de Laâge, Melvil Poupaud e Niels Schneider.

A produção é ambientada em Paris, onde Fanny (De Laâge) vive casada e feliz com Jean (Poupaud), um rico empresário de trabalho misterioso. No entanto, quando Fanny encontra casualmente um antigo companheiro de escola, Alain (Schneider), eles iniciam uma história de amor turbulenta e imprevisível.

"Sempre sonhei em fazer um filme europeu clássico. Tinha vontade de me sentir um cineasta francês, alemão, italiano, em suma, um cineasta europeu", declarou Allen em Veneza. (ANSA).