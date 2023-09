Festival de Veneza chega a 7º dia com dramas da Itália e Polônia

Na disputa pelo Leão de Ouro também estreia nesta terça "Green Border", da cineasta polonesa Agnieszka Holland, ambientado entre refugiados do Oriente Médio e da África, presos na fronteira entre Belarus e Polônia.

Já na mostra competitiva Horizontes, a principal do Festival, está prevista a estreia mundial de "Sem Coração", o único representante brasileiro no evento, dirigido por Nara Normande e Tião.

O nome "Sem Coração" faz referência ao apelido da personagem principal do filme, por causa de uma cicatriz no peito.

O longa é uma coprodução entre Brasil, França e Itália, e foi gravado em Alagoas.

A produção brasileira do longa ficou por conta da Cinemascópio, do casal Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho.

A França ficou com a fotografia e finalização, e o design de som foi feito na Itália. A obra também recebeu financiamento do Centro Nacional da Cinematografia francês e do Ministério da Cultura italiano. (ANSA).