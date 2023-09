Homem que matou ursa Amarena é alvo de ameaças na Itália

"Eu fiz a coisa errada. Percebi isso assim que dei o tiro. Fui eu quem chamou a polícia", afirmou.

A esposa de Leombruni confirmou que toda a família estava passando por uma "provação" e disse que "esta violência não está certa", "uma tortura a que nos estão submetendo".

De acordo com ela, os promotores estão investigando e vão julgar seu marido. "Certamente seremos punidos, com razão, mas por que temos que viver com proteção policial? "Por que deveríamos ter medo de viver?", indaga.

Segundo as autoridades italianas, Leombruni foi interrogado em uma delegacia local e teria dito que atirou na ursa por medo e sem intenção de matar, porque encontrou Amarena em sua propriedade e cometeu "um ato impulsivo, instintivo".

Ele será processado pelo Ministério Público por crime de crueldade ou morte desnecessária de animais, que tem pena de quatro meses a dois anos de reclusão, e teve a arma apreendida.

Após a morte de Amarena, guardas florestais iniciaram uma busca por seus dois filhotes pelo temor de que não consigam sobreviver sozinhos na natureza.