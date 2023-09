Inter e Milan seguem com 100% na Série A; Roma abre Z3

O Milan seguiu os mesmos passos da rival ao bater a Roma por 2 a 1 no estádio Olímpico. O resultado manteve o rossonero na cola da Inter, mas deixou os giallorossi na zona do rebaixamento, com apenas um ponto em três partidas.

Atual dono do Scudetto, o Napoli conheceu seu primeiro revés na Série A. Mesmo jogando em casa e criando várias oportunidades, os azzurri pecaram defensivamente e perderam por 2 a 1 para a Lazio, que venceu sua primeira na liga.

O destaque do time da capital italiana foi o japonês Daichi Kamada, que balançou as redes pela primeira vez em sua aventura no "calcio".

Juventus e Atalanta também fizeram seus deveres de casa ao superarem Empoli e Monza, respectivamente. No jogo da Dea, vale mencionar os dois gols marcados por Gianluca Scamacca, que voltou ao seu país natal após uma passagem apagada na Inglaterra.

Entre outros jogos, o Lecce se firmou como grande surpresa do início do campeonato, pois derrotou a Salernitana e continua sem perder, ocupando a quarta posição. O Bologna, por sua vez, venceu sua primeira na Série A contra o Cagliari.

Inter e Milan dividem a liderança do torneio, com nove pontos, mas são acompanhados de perto por Juventus e Lecce, que possuem sete. Atalanta, Napoli e Hellas Verona seguem a tabela, todos com seis.