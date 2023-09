Itália condecora presidente da Leonardo no Brasil

SÃO PAULO, 4 SET (ANSA) - O embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, condecorou nesta segunda-feira (4) o presidente da Leonardo Brasil, Francesco Moliterni, com o título de "Mestre do Trabalho".

A honraria foi concedida em nome do presidente da Itália, Sergio Mattarella, "em virtude da extraordinária competência profissional, do excepcional senso de Estado e da incomum integridade moral demonstrada" pelo executivo, cujas características o tornaram um "estimado ponto de referência" também no Brasil.