Italiana ENI planeja fazer novos investimentos no Egito

CAIRO, 4 SET (ANSA) - A gigante italiana de óleo e gás ENI informou que pretende realizar nos próximos anos novos investimentos no Egito.

"A ENI e os seus parceiros pretendem injetar novos investimentos no Egito no valor de US$ 7,7 bilhões nos próximos quatro anos, resultado do compromisso da empresa energética italiana em promover os seus projetos de sucesso no Egito", informou a presidência do país africano em uma nota.