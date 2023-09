Kim Jong-un vai à Rússia negociar armas com Putin, diz jornal

O líder norte-coreano Kim Jong-un pretende ir à Rússia ainda neste mês para uma reunião com o presidente Vladimir Putin. A informação foi divulgada pelo The New York Times, citando fontes americanas e dirigentes aliados.

Os dois deverão discutir a possibilidade de que Pyongyang forneça a Moscou mais armas para a guerra na Ucrânia, e debater outras formas de cooperação militar.

Kim, que raramente deixa seu país, deve viajar em um trem blindado até Vladivostok, na costa russa, para o Eastern Economic Forum (Fórum Econômico Oriental), que ocorrerá entre os dias 10 e 13. Segundo as mesmas fontes, o chefe de Estado coreano também poderá ir à capital Moscou.