Matteo Renzi anuncia candidatura ao Parlamento Europeu

"Nos candidataremos às eleições europeias com a marca 'Il centro' [o centro] e não estaremos sozinhos: temos nove meses para mostrar nosso caminho. Faço um apelo a todos os dirigentes da IV para que se envolvam. E o primeiro a se envolver serei eu, me candidatando", declarou Renzi, acrescentando que concorrerá pelo colégio eleitoral de Milão.

"Faço isso não para adicionar uma linha no currículo, mas porque quero afirmar em nove meses o que ninguém está afirmando na Itália, ou seja, que é preciso dar um alarme à Europa. A UE corre o risco de colapsar", acrescentou.

"A Europe vive uma terrível crise demográfica e política, suspensa entre ideologia e burocracia. Não somos mais o centro do mundo. Precisamos acordar e vencer os desafios do futuro, da inteligência artificial à social, do espaço à verdadeira sustentabilidade. Precisamos do empenho de todos", disse Renzi nas redes sociais, após o anúncio.

As eleições estão previstas para ocorrer entre 6 e 9 de junho de 2024. (ANSA).

