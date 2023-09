Milão recebe quase 900 mil turistas em julho e bate recorde

Os dados oficiais confirmam esta tendência na cidade metropolitana e na província de Monza e Brianza, com um total de 1.175.591 visitantes. Desde o início do ano, foram cerca de 5 milhões de turistas na cidade e pouco menos de 6,8 milhões considerando a área urbana.

"Só podemos estar satisfeitos: Milão confirma a sua atratividade durante todo o ano, incluindo os meses de verão. As quase 900 mil chegadas registradas em julho mostram que a nossa cidade não é apenas uma cidade de negócios, mas também um destino perfeito para passar férias, graças a uma oferta cultural e de entretenimento de qualidade, capaz de interceptar diferentes interesses, a começar pelos apaixonados por esporte", afirmou a assessora de Turismo, Martina Riva.

Em julho, diversos eventos esportivos foram realizados em Milão, como as competições da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica e a Copa do Mundo de Esgrima. Além disso, o hipódromo do San Siro recebeu o Fei Jumping European Championship Milan até o último domingo (3), data em que também aconteceu o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Itália no circuito de Monza.

De acordo com as autoridades locais, as atividades contribuíram também para os resultados da campanha de comunicação promovida na Itália e no exterior com o slogan "YesMilano", um projeto da Milano&Partners, a agência de promoção da cidade de Milão, apoiada pelas Câmaras Municipal e de Comércio de Milão Monza Brianza Lodi. (ANSA).

