Ministério da Justiça recebe vídeos de agressão a Moraes em Roma

SÃO PAULO, 4 SET (ANSA) - O Ministério da Justiça recebeu nesta segunda-feira (4) as imagens das câmeras de segurança que mostram a agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma.

Os arquivos foram enviados pelas autoridades italianas em mídia física através de um malote, de avião, e serão remetidos à Polícia Federal ainda hoje.