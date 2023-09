MP de Milão diz que assalto a Sainz foi planejado

De acordo com a procuradora Silvia Bonardi, as "circunstâncias e métodos do roubo, a escolha da vítima e, sobretudo, o valor do relógio são indicativos que o crime foi planejado".

Os criminosos, três marroquinos de 18, 19 e 20 anos, foram capturados pelo próprio Sainz, que teve o auxílio de pedestres e de outros membros de sua equipe. Com isso, o espanhol recuperou seu Richard Mille.

As autoridades locais confirmaram que o trio está na Itália "clandestinamente e sem qualquer ocupação estável", além de representar um "acentuado perigo social". (ANSA).

