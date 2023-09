Novo embaixador quer fortalecer relações entre Colômbia e Itália

Dedicarei todos os meus esforços para fortalecer as relações de amizade históricas e consolidadas que unem a Itália e a Colômbia, promovendo o desenvolvimento em todos os campos de uma parceria com grande potencial", afirmou o novo chefe da missão diplomática italiana no território colombiano.

Ao chegar na Colômbia, o sucessor de Gherardo Amaduzzi, que estava no cargo desde 2018, enviou suas saudações à comunidade italiana no país e anunciou mudanças nos horários de emissão de documentos e demais procedimentos consulares.

Em seu primeiro discurso, o diplomata destacou que "a Itália e a Colômbia estão unidas por laços consolidados de amizade e proximidade, que têm as suas raízes no passado e graças à contribuição da nossa comunidade aqui residente, a relação histórica entre os nossos povos está mais viva do que nunca".

Curcio nasceu em 31 de janeiro em Madri, na Espanha, e se formou em direito pela Universidade de Roma em 1985. Em sua longa carreira no serviço diplomático no exterior, ocupou o cargo de vice-cônsul e cônsul em Buenos Aires, atuou como primeiro secretário em Caracas e embaixador no Panamá e no Peru. Em 2006 foi nomeado Cavaleiro Oficial da Ordem do Mérito da República Italiana. (ANSA).

