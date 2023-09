Papa critica 'extremismos' em protestos pelo clima

AVIÃO PAPAL, 4 SET (ANSA) - O papa Francisco criticou nesta segunda-feira (4) "extremismos" em protestos em defesa do clima, mas disse que os jovens estão "preocupados" com o futuro do planeta.

A declaração chega em meio a uma onda de pichações em museus e monumentos na Itália para cobrar ações mais firmes contra o aquecimento global - em junho passado, um tribunal do Vaticano condenou dois ativistas a nove meses de prisão, com pena suspensa, por terem colado suas mãos a uma estátua.