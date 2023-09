Papa encerra viagem à Mongólia com apelo por educação e saúde

ULAN BATOR, 4 SET (ANSA) - O papa Francisco encerrou nesta segunda-feira (4) sua viagem apostólica à Mongólia, que recebeu um pontífice pela primeira vez em sua história.

A visita teve como objetivo tentar ampliar a presença do catolicismo na Ásia, especialmente em um dos países com uma das menores concentrações de cristãos no mundo - cerca de 50 mil, diante de uma população de mais de 3 milhões de pessoas.