Papa Francisco diz que relações com China são 'respeitosas'

AVIÃO PAPAL, 4 SET (ANSA) - O papa Francisco afirmou nesta segunda-feira (4) que "pessoalmente" tem grande admiração pela China e as relações com o país asiático "são muito respeitosas".

A declaração foi dada pelo argentino durante coletiva de imprensa no voo de retorno da Mongólia, que recebeu um pontífice pela primeira vez em sua história. "As relações com a China são muito respeitosas, pessoalmente tenho grande admiração", disse ele.