Papa nega que tenha exaltado imperialismo russo

"Talvez eu não tenha sido feliz ao falar da 'grande Rússia', não em sentido geográfico, mas sim cultural, porém me veio à mente aquilo que me ensinaram na escola: Pedro I, Catarina II...", disse o Papa, citando os nomes de antigos imperadores russos.

Segundo Francisco, a ideia que ele queria comunicar era a de que os jovens deveriam cuidar de sua própria herança cultural.

"É uma coisa que eu digo em todo lugar, assim como quando convido ao diálogo entre avós e netos", explicou.

Jorge Bergoglio ainda lembrou da contribuição da Rússia nos campos da literatura, da música e da arte. "Eu falava de cultura, e a transmissão da cultura nunca é imperial, é sempre dialogar, e eu falava disso", acrescentou.

Ao ser questionado sobre a missão de paz do cardeal italiano Matteo Zuppi, que esteve recentemente em Moscou e Kiev para tentar encontrar brechas para o diálogo, o Papa limitou-se a dizer que a iniciativa "está caminhando".

As falas de Francisco sobre a "grande Rússia" motivaram críticas por parte do governo da Ucrânia e até da conferência episcopal do país.