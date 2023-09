Polícia prende 3 suspeitos da morte da líder Mãe Bernadete

SÃO PAULO, 4 SET (ANSA) - A Polícia Civil da Bahia prendeu três homens por envolvimento na morte da líder quilombola Bernadete Pacífico, caso que ocorreu em 17 de agosto no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado, um dos presos é suspeito de ser um dos executores, outro de guardar as armas do crime, e o terceiro de receptação dos celulares da vítima e de familiares.