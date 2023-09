Projeção de crescimento do PIB aumenta para 2,56%, diz Focus

(ANSA) - BRASÍLIA, 04 SET - A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro aumentou de 2,31% para 2,56%, de acordo com o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (4) pelo Banco Central.

A melhora da expetativa acontece após a expansão de 0,9% no PIB no segundo trimestre, resultado acima do esperado pelo mercado financeiro.