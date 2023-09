TIM reformula portfólio de roaming internacional

"A internet se tornou indispensável em praticamente qualquer viagem. E é muito mais simples e conveniente para o viajante manter a conectividade da sua operadora no Brasil, sem precisar trocar o chip do smartphone e com acesso aos canais de atendimento que ele já conhece. É isso que queremos reforçar nesse reposicionamento do roaming internacional da TIM", comenta Fabio Avellar, VP de Receitas da TIM.

A empresa afirma que o novo formato permitirá que os clientes TIM Black possam usufruir do benefício quando estiverem em países das Américas. Eles contarão com uso dos dados compatível ao plano, além de voz e SMS ilimitados para o Brasil ou país visitado.

Os que possuírem o TIM Black Família, por sua vez, têm os mesmos serviços, mas também o benefício na Europa.

Os pacotes recorrentes são ideais para as pessoas que viajam constantemente ou planejam uma viagem e desejam pagar aos poucos o custo com a comunicação. Segundo a TIM, é necessário somente ativar uma vez para ter o serviço por 12 meses pelos valores mensais de R$ 9,99 (Américas), R$ 19,99 (Europa) e R$ 29,99 (Mundo).

Maiores informações sobre o serviço, como a lista de nações e o pacote de cada plano, podem ser encontradas no site da TIM. Os usuários que já estão no exterior podem fazer a ativação ligando para o número +5511 2847-6144. (ANSA).