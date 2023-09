Vídeos de agressão a Moraes em Roma são entregues à PF

SÃO PAULO, 4 SET (ANSA) - As imagens das câmeras de segurança que mostram a agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma foram entregues nesta segunda-feira (4) à Polícia Federal.

Segundo a Globonews, as filmagens estão sem áudio, e vieram acompanhadas de um laudo que contém uma degravação descrevendo o conteúdo.