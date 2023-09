Zelensky substitui ministro da Defesa da Ucrânia

O ministro persuadiu aliados ocidentais a abastercer Kiev com armas, incluindo sistemas antiaéros, tanques e até caças F-16, porém viu sua posição ser abalada por escândalos de corrupção na Defesa.

Reznikov também teve papel importante na preparação da contraofensiva lançada em junho, mas que até agora alcançou avanços apenas modestos. Ele será substituído por Rustem Umerov, chefe do Fundo de Propriedades do Estado e que ainda precisa passar pelo aval do Parlamento. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.