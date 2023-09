Antony é cortado da seleção após denúncia de ex-namorada

Com a decisão do técnico Fernando Diniz e da alta cúpula da CBF, o atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, entrou na vaga que era ocupada por Antony.

A seleção brasileira encara a Bolívia na próxima sexta-feira (8), em Belém, e o Peru na terça (12), em Lima.

A Polícia Civil de São Paulo investiga sob sigilo a denúncia da ex-namorada do jogador do Manchester United. Os advogados de Cavallin apresentaram fotos, áudios e mensagens para comprovar as acusações de violência doméstica, ameaça e lesão corporal. O conteúdo foi publicado pelo UOL. (ANSA).

