Brasil votou a ser país importante no mundo, diz Lula

(ANSA) - BRASÍLIA, 05 SET - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (5) que o Brasil voltou a ser "importante" no mundo e destacou sua participação na Cúpula do G20, na Índia, no próximo fim de semana.

"Vamos presidir o G20 no ano que vem; em 2025, vamos presidir o Brics e fazer a COP30 em Belém. São três megaeventos que vão dar ao Brasil uma visibilidade diferente do que ele teve há alguns anos. O Brasil vota a ser importante no planeta Terra", afirmou o mandatário no programa "Conversa com o Presidente".