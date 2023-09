Chefe do BC questiona yuan como moeda global

(ANSA) - BRASÍLIA, 05 SET - O presidente do Banco Central (BC) do Brasil, Roberto Campos Neto, questionou a possibilidade de o yuan chinês se tornar uma moeda global, em meio ao desejo do mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de substituir o dólar em transações entre países emergentes.

"A gente ouve muito essa história de 'vamos ter uma outra moeda, vai ser a moeda chinesa'. Se alguém tentou negociar ativos em moeda chinesa, viu que não é tão fácil", declarou Campos Neto, alvo de críticas de Lula por causa da taxa Selic.