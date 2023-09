Chile chega dividido aos seus 50 anos do golpe

SANTIAGO DO CHILE, 5 SET (ANSA) - Por Patrizia Antonini - O Chile chega dividido ao compromisso com o aniversário dos 50 anos do golpe de Augusto Pinochet.

As forças de direita, do Chile Vamos aos Republicanos de José Antonio Kast, informaram que não querem aderir a uma declaração proposta pelo presidente progressista Gabriel Boric sobre o empenho para proteger a democracia e os direitos humanos, tendo em vista as comemorações da próxima segunda-feira (11).