Ciclista italiano Filippo Ganna vence 10ª etapa da Vuelta

"Estou muito feliz, depois do Giro d'Italia, tentar vencer aqui era um sonho. Depois do Mundial não sabia se a equipe me queria na Vuelta ou não, mas me esforcei muito para estar aqui", celebrou Ganna.

Entre outros italianos que participaram da prova, Mattia Cattaneo, da Soudal Quick-Step, fechou a etapa em sexto. Já Matteo Sobrero, do Team Jayco-AlUla, ficou em 15º.

Apesar da vitória de Ganna, o norte-americano Sepp Kuss segue na liderança da classificação geral, ou seja, manteve a camisa vermelha. O ciclista da Jumbo Visma tem 26 segundos de vantagem sobre o vice Marc Soler. (ANSA).

